دجيكو يقترب من ارتداء قميص يوفنتوس

2020/08/29 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت، بأن مهاجم روما، إيدين دجيكو، بات جاهزاً للرحيل عن صفوف فريقه، حيث اقترب من الانتقال ليوفنتوس عقب الاتفاق بين فابيو باراتيشي، وغيدو فينغا.

أشارت التقارير بأن يوفنتوس ليس لديه أفكار واضحة في ذهنه، حتى عقب عرض فكرة التعاقد مع لويس سإلا أنه استقر على ضم دجيكو.

ويحاول روما الاستفادة من الأموال التي سوف يأخذها من يوفنتوس، لضم هدفه الأول أركاديوش ميليك مهاجم نابولي حيث تم عرض خدمات لاعبه جنكيز أوندير على رجال غاتوزو لإقناع دي لورينتيس بضم البولندي.

ومن المتوقع أن تتضح الأمور بشأن هذه العملية المعقدة في أوائل الأسبوع المقبل.

ويعد دجيكو مصدر إغراء كبير ليوفنتوس حيث ذهب وكيله سيلفانو مارتينا لزيارته وأظهر اللاعب البوسني عزمه على ارتداء قميص البيانكونيري لرغبته في الفوز بالألقاب قبل نهاية مسيرته الرائعة.

كما دعمت زوجة اللاعب التي تستعد لإنجاب طفله الثالث قراره، وأبدت استعدادها للذهاب معه في أي مكان، على الرغم من حبها للعاصمة الإيطالية روما.

وتجنب وكيل اللاعب الذهاب إلى مقر روما للاجتماع مع المسؤولين حيث تم إغلاق النادي بسبب أزمة كورونا لكنه عقد محادثة هاتفية مع فينغا وغادر بعدها إيدين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

كما أكدت التقارير أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس قد أنهى اتفاقه مع فينغا حيث بلغ عرض البيانكونيري 10 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت.

وستكون أموال دجيكو مهمة لروما، حيث سيتفاوض بعدها مع نابولي لضم ميليك، حيث كان رئيس نابولي واضحاً بأن “الغيالوروسي” ليس في وضع يسمح له بدفع أموال كبيرة.

ومن المتوقع أن يحصل دجيكو على نفس الراتب الذي يتقاضاه في روما مع يوفنتوس وهو 7.5 مليون يورو.

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