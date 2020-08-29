قريبا.. تخطيط عمراني جديد لمداخل ومخارج العاصمة

2020/08/29 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، إعداد تخطيط عمراني لجميع المداخل والمخارج للعاصمة بغداد.

عضو اللجنة جاسم بخاتي أكد في تصريح، أن عدم توفر التخصيصات المالية، لا يزال يحول دون إنجاز هذا المشروع، مبينا أن لجنته ناقشت مع محافظ بغداد ونائبه، عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع، وطرحت عليهما بعض الأسئلة، التي اتضح من خلالها وجود مشاكل في بعض المشاريع، منها مشروع كاميرات المراقبة.

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