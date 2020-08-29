2020/08/29 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، السبت، أن إقرار بعض القوانين سيسهم في حل المشاكل بين الإقليم والمركز، محددة خيارين لمجلس النواب لحسم قانون المحكمة الاتحادية.وقالت رئيس الكتلة فيانهناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي: خياران أمام البرلمان لحل مشاكل بغداد واربيل المركز الخبري الوطني.

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