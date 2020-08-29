رسميا.. واشنطن تبدأ بتخفيض عديد قواتها في العراق

2020/08/29 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيسيكا ماك نولتي، السبت، البدء بخفض عديد القوات الأمريكية، في العراق.

وقالت نولتي في تصريح ، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي " اليوم، (29 آب 2020) إن "قرار التخفيض جاء بعد التقدم الذي تحقق في الحرب على داعش".

وأضافت أنه "لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد".





ووفقا لما قاله مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية في العراق.



وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

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