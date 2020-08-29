استعدادا للأول من أكتوبر... من حقنا أن نحلم - جلال الصباغ

2020/08/29 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ شهر واحد يفصلنا على مرور عام كامل لانطلاق أعظم انتفاضة جماهيرية في تاريخ العراق الحديث، فبعد الضغط الهائل الذي تعرضت له الجماهير خلال حكم منظومة ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- التي جاء بها الأمريكيون وما فعلته هذه الشرذمة التي اخرجها مروضوها من مزابل ودكاكين ومواخير الكرة الارضية، لتؤسس لحكم الطوائف والقوميات والمحاصصة والمليشيات، وتمارس القتل والخطف والذبح على طريقتهم الإسلامية، وتنهب المليارات وته ......





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