هل هناك حياة بعد الموت - كامل النجار

2020/08/29 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_النجار طلب مني القارء الكريم يحيى طالب أن أكتب رأيي عن وجود حياة بعد الموت لأن الغالبية العظمى من الانتحاريين المسلمين يفجرون أنفسهم وسط الأبرياء طمعاً في أن يدخلوا الجنة ويستمتعوا بسبعين حورية وأنهارٍ من خمر وعسل.



وللخوض في هذا المضمار يحسن أن نناقشه تحت مدخلين: المدخل الديني، والمدخل العقلي.المدخل الديني:منذ بداية ظهور الإنسان العاقل Homo sapiens ظل يؤرقه قصر الحياة التي تنتهي في الغالب في عمر ......





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