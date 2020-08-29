شاهد.. كربلاء المقدسة تستقبل زوار الحسين (ع)

2020/08/29 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم ان مدينة كربلاء المقدسة تستمر استقبال الزوار العراقيين الذين يستمرون في التوافد علی قبر سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام ...

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