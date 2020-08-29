2020/08/29 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خبراء استراتيجيون ان الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يبقى هو المحور الأهم في زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن

وبحسب متابعون للشأن العراقي فإن الولايات المتحدة الأميركية شددت كثيراً على الحوار الاستراتيجي، كون الحكومة العراقية بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية المستمرة، فضلاً عن المساعدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.وأشارت مصادر سياسية الى ان أكثر من طرف سياسي أوصل رسالة للجانب الأميركي بضرورة بقائهم؛ لأنهم لا يستطيعون توفير الحماية لمناطقهم بأنفسهم في ضوء قدرة الفصائل المقرّبة من إيران على ضرب وزعزعة المدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر سياسية: أكثر من طرف سياسي أوصل رسالة للجانب الأميركي بضرورة بقائهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر سياسية: أكثر من طرف سياسي أوصل رسالة للجانب الأميركي بضرورة بقائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).