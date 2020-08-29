باعلى حصيلة لها منذ دخول الوباء.. حالات الشفاء تتغلب على حالات الاصابة بكورونا في العراق

2020/08/29 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 29 آب 2020

- تم فحص ( 19635) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 416بغداد / الكرخ 592مدينة الطب 101النجف الأشرف 195السليمانية 59 أربيل 294 دهوك 229 كربلاء 377كركوك 114ديالى 157واسط 252 البصرة 571ميسان 119بابل 110 الديوانية 54 ذي قار 218الأنبار 64المثنى 107 نينوى 98 صلاح الدين 19

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 403بغداد الكرخ 242مدينة الطب 113النجف 291السليمانية 126 أربيل 195دهوك 41 كربلاء 250كركوك 135 ديالى 113واسط 307البصرة 277ميسان 138 بابل 150 الديوانية 135 ذي قار 266الأنبار 50المثنى 239نينوى 350 صلاح الدين 13

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 1 مدينة الطب 2 النجف 1 السليمانية 10 أربيل 12 دهوك 3 كربلاء 1كركوك 1ديالى 1 واسط 4 البصرة 7 ميسان 6 بابل 9 الديوانية 1 ذي قار 7 المثنى 3 نينوى 1 صلاح الدين 1 مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %) مجموع الأصابات : 227446 الحالات الكلية تحت العلاج : 51535 الراقدون في العناية المركزة: 579 مجموع الوفيات: 6891

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت 29 آب 2020

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