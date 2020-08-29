باعلى حصيلة لها منذ دخول الوباء.. حالات الشفاء تتغلب على حالات الاصابة بكورونا في العراق


باعلى حصيلة لها منذ دخول الوباء.. حالات الشفاء تتغلب على حالات الاصابة بكورونا في العراق
2020/08/29 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 29  آب 2020 

- تم فحص ( 19635) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   416بغداد / الكرخ      592مدينة الطب        101النجف الأشرف    195السليمانية           59   أربيل                294 دهوك              229                     كربلاء             377كركوك             114ديالى               157واسط              252           البصرة             571ميسان               119بابل                 110  الديوانية             54 ذي قار              218الأنبار               64المثنى               107     نينوى                98 صلاح الدين         19               

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3834 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   403بغداد الكرخ     242مدينة الطب      113النجف            291السليمانية         126       أربيل            195دهوك             41               كربلاء         250كركوك        135  ديالى          113واسط         307البصرة       277ميسان        138 بابل           150 الديوانية      135   ذي قار        266الأنبار          50المثنى          239نينوى          350 صلاح الدين    13  

- الوفيات   77   حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     6بغداد الكرخ        1 مدينة الطب        2 النجف             1                     السليمانية        10   أربيل          12 دهوك            3                  كربلاء           1كركوك         1ديالى           1  واسط           4 البصرة        7 ميسان           6    بابل            9 الديوانية        1 ذي قار         7    المثنى          3          نينوى           1              صلاح الدين     1 مجموع الشفاء  :  169020     ( نسبة الشفاء 74.3  %)                       مجموع الأصابات :   227446                                               الحالات الكلية تحت العلاج :     51535                                                         الراقدون في العناية المركزة:      579                                            مجموع الوفيات:   6891

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت   29   آب 2020

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