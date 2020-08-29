مصدر محلي رسمي من النجف : زعيم التيار الصدري يعود الى النجف قادما من لبنان

2020/08/29 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ اعلن مصدر محلي رسمي من النجف عن عودة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى مقره في الحنانة بالنجف قادما من العاصمة اللبنانية بيروت بعد اقامة فيها استمرت عدة اسابيع ./انتهى

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