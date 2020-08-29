تسجيل / 113 / اصابة جديدة بمرض كورونا بينها / 14 / للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات في ديالى

2020/08/29 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 113 / اصابة جديدة بمرض كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / تم تسجيل / 113 / اصابة جديدة بفايروس كورونا بينها / 14 / للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات .



اضافة الى تسجيل / 157 / حالة شفاء ليكون العدد الكلي للمشافين من المرض / 5938 / حالة وهي تشكل نسبة 88% من مجمل الاصابات المؤكدة والتي تبلغ / 6750 / اصابة .واضاف ان عدد حالات الوفاة في ديالى بلغت / 168 / حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة ضمن الموقف الوبائي لهذا اليوم ./انتهى

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