السليمانية تخشى

2020/08/29 | 13:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن ألزمت السلطات الصحية جميع المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفرضت غرامات مالية قدرها 20 ألف دينار للمخالفين

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