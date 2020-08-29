العراق يسجل 4146 حالة شفاء من فيروس كورونا.. تعرف على الموقف الوبائي


العراق يسجل 4146 حالة شفاء من فيروس كورونا.. تعرف على الموقف الوبائي
2020/08/29 | 13:42 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، 4146 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد مقابل 3834 اصابة جديدة بالجائحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم فحص ( 19635) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 )".

واضافت: "سجلت الوزارة  هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   416

بغداد / الكرخ      592

مدينة الطب        101

النجف الأشرف    195

السليمانية           59  

أربيل                294

دهوك              229                    

كربلاء             377

كركوك             114

ديالى               157

واسط              252          

البصرة             571

ميسان               119

بابل                 110 

الديوانية             54

ذي قار              218

الأنبار               64

المثنى               107    

نينوى                98

صلاح الدين         19              

   

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3834 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   403

بغداد الكرخ     242

مدينة الطب      113

النجف            291

السليمانية         126      

أربيل            195

دهوك             41              

كربلاء         250

كركوك        135 

ديالى          113

واسط         307

البصرة       277

ميسان        138

بابل           150

الديوانية      135  

ذي قار        266

الأنبار          50

المثنى          239

نينوى          350

صلاح الدين    13 

- الوفيات   77   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        1

مدينة الطب        2

النجف             1                    

السليمانية        10

   أربيل          12

دهوك            3                 

كربلاء           1

كركوك         1

ديالى           1 

واسط           4

البصرة        7

ميسان           6   

بابل            9

الديوانية        1

ذي قار         7   

المثنى          3         

نينوى           1  

صلاح الدين     1

           

مجموع الشفاء  :  169020     ( نسبة الشفاء 74.3  %)                      

مجموع الأصابات :   227446                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     51535                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      579                                           

مجموع الوفيات:   6891".

محمد المرسومي

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