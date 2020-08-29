العراق يسجل 4146 حالة شفاء من فيروس كورونا.. تعرف على الموقف الوبائي

2020/08/29 | 13:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، 4146 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد مقابل 3834 اصابة جديدة بالجائحة.





وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم فحص ( 19635) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 )".

واضافت: "سجلت الوزارة هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 416

بغداد / الكرخ 592

مدينة الطب 101

النجف الأشرف 195

السليمانية 59

أربيل 294

دهوك 229

كربلاء 377

كركوك 114

ديالى 157

واسط 252

البصرة 571

ميسان 119

بابل 110

الديوانية 54

ذي قار 218

الأنبار 64

المثنى 107

نينوى 98

صلاح الدين 19

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 403

بغداد الكرخ 242

مدينة الطب 113

النجف 291

السليمانية 126

أربيل 195

دهوك 41

كربلاء 250

كركوك 135

ديالى 113

واسط 307

البصرة 277

ميسان 138

بابل 150

الديوانية 135

ذي قار 266

الأنبار 50

المثنى 239

نينوى 350

صلاح الدين 13

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 12

دهوك 3

كربلاء 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 4

البصرة 7

ميسان 6

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 7

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)

مجموع الأصابات : 227446

الحالات الكلية تحت العلاج : 51535

الراقدون في العناية المركزة: 579

مجموع الوفيات: 6891".

محمد المرسومي

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