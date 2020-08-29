ديالى تسجل 113 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2020/08/29 | 13:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ديالى، اليوم السبت، 113 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحد، بينما سجلت 157 حالة شفاء جديدة من الفيروس.ادناه الموقف اليومي والتراكمي لكورونا في ديالى.محمد المرسومي

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