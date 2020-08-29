2020/08/29 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ..الكربولي: نجدد مطالبنا بكشف حقيقية ما جرى لآلاف المغيبين في المحافظات المحررة المركز الخبري الوطني.

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