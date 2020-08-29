وزارة الصحة تعلن تسجيل 3834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/29 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سجل الموقف الوبائي لوزارة الصحة والبيئة، السبت، 3834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 4146 في عموم انحاء العراق.وفيما يلي تفاصيل الموقف الوبائي:– تم فحص ( 19635) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 )– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 416بغداد / الكرخ 592مدينة الطب 101النجف الأشرف 195السليمانية 59أربيل 294دهوك 229كربلاء 377كركوك 114ديالى 157واسط 252البصرة 571ميسان 119بابل 110الديوانية 54ذي قار 218الأنبار 64المثنى 107نينوى 98صلاح الدين 19

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 403بغداد الكرخ 242مدينة الطب 113النجف 291السليمانية 126أربيل 195دهوك 41كربلاء 250كركوك 135ديالى 113واسط 307البصرة 277ميسان 138بابل 150الديوانية 135ذي قار 266الأنبار 50المثنى 239نينوى 350صلاح الدين 13

– الوفيات 77 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 1مدينة الطب 2النجف 1السليمانية 10أربيل 12دهوك 3كربلاء 1كركوك 1ديالى 1واسط 4البصرة 7ميسان 6بابل 9الديوانية 1ذي قار 7المثنى 3نينوى 1صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)مجموع الأصابات : 227446الحالات الكلية تحت العلاج : 51535الراقدون في العناية المركزة: 579مجموع الوفيات: 6891

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