الاتحاد الكردستاني: ما يجري من قمع للمتظاهرين يتحمله حزب بارزاني

2020/08/29 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ السليمانية…اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، السبت، ما يجري في دهوك بحق المتظاهرين هو مخالف للقوانين والاعراف الدستورية في اقليم كردستان.وقال انور في تصريحح لـ/المعلومة/، إن “ما يجري في دهوك مخالف للقوانين الدولية خصوصا وان حزب الديمقراطي الكردستاني يرى ان التظاهرات هي مسيسة ومفتعلة من قبل حركة الجيل الجديد وبالتالي هم يتحملون مسؤولية التعامل المباشر مع هذه المجموعات الشبابية”.واضاف أنور، “اننا نرفض وبشدة استمرار هذه المخالفات القانونية المنافية للاعراف بحق المحتجين مطالبا بايقافها”.وكان النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية غالب محمد اطلق في وقت سابق، نداءً عاجلا الى الحكومة العراقية يطالب فيها بالتدخل العاجل لمعرفة مصير المحتجين المغيبين في محافظة دهوك.



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