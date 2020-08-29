2020/08/29 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل شركة “سيمنس” الألمانية للطاقة تنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق العراقية لتطوير قطاع الكهرباء.

المدير التنفيذي للشركة مصعب الخطيب، بين في تصريح، أن خارطة الطريق التي وقعت مع الحكومة العراقية العام الماضي، مكنت الشركة من إضافة أكثر من سبعمئة وتسعين ميغاواط من الكهرباء للشبكة الوطنية، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية لنحو ثلاثة ملايين مواطن عراقي.

وأضاف، أن الأهداف الرئيسة لخارطة الطريق ذات المراحل الثلاث والتي تم طرحها على الحكومة العراقية، تتمثل في تقليل الخسائر في الطاقة المولّدة، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء، وتحديث محطات توليد الطاقة الحالية في العراق، وإضافة قدرات توليد جديدة في المناطق المحرومة من امدادات الطاقة بما يتيح أفضل استغلال للموارد الوطنية في البلاد والاستثمار في الثروة البشرية العراقية بصورة ملموسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيمنس الألمانية تواصل عملها لوضع خارطة الطريق العراقية لتطوير قطاع الطاقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيمنس الألمانية تواصل عملها لوضع خارطة الطريق العراقية لتطوير قطاع الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).