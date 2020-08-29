2020/08/29 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تكشف قائمة درجات الحرارة لهذا اليوم السبت، مغادرة درجات الحرارة الثلاثينية حتى في المحافظات الشمالية، لتطغي الدرجات الاربعينية على المحافظات استعدادًا لبدء الموجة الساخنة منذ مطلع ايلول وتستمر 10 أيام.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي إنه “من المتوقع ان تتأثر عموم مدن بلاد الشام، وتركيا ودول شرق المتوسط والعراق بكتلة حارة ناتجة عن تطور مرتفع جوي عميق والذي يتشكل بسبب تصاعد التذبذب المداري بإتجاه المنطقة وترافقهه كتلة حارة تسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة تستمر لعدة ايام”.

واشار الى ان “التوقعات تشير الى ان بداية ايلول ستكون حارة وحرارة الاجواء تستمر لعشرة ايام على اقل تقدير “.

وبين ان “اجواء اليوم السبت مستقرة بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين (١٠-٢٠) كم تنشط الى (٣٠) كم في مدن الفرات الاوسط والجنوب”.

وأكد أن “درجات الحرارة العظمى ترتفع عما كانت عليه اليوم لتسجل :

دهوك ٤١

الموصل ٤٣

اربيل ٤٣

السليمانية ٣٩

كركوك ٤٤

صلاح الدين ٤٥

ديالى ٤٦

الأنبار ٤٢

بغداد ٤٣

بابل ٤٥

كربلاء ٤٣

واسط ٤٦

الديوانية ٤٥

النجف ٤٣

السماوة ٤٤

ميسان ٤٦

ذي قار ٤٥

البصرة ٤٦”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات “السخونة” تبدأ: الدرجات الثلاثينية تغادر القائمة منذ اليوم.. و10 أيام “قاسية” قادمة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات “السخونة” تبدأ: الدرجات الثلاثينية تغادر القائمة منذ اليوم.. و10 أيام “قاسية” قادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).