الموارد المائية في بيان “حماسي” تعلن ملاحقة شخصٍ “لايمتلك روح المواطنة”

2020/08/29 | 13:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن متابعة وايقاف شخص متجاوز على نهر دجلة يقوم بدفن اجزاء من مقطع النهر وضمه الى قطعة الارض التي يمتلكها، فيما وصفته بأنه “لايمتلك روح المواطنة الصالحة”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “استنادا لتوجيهات السيد وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني المتمثلة برصد وايقاف وازالة التجاوزات قامت الملاكات الهندسية والفنية في دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر قاطع بغداد الشمالي هذا اليوم السبت برصد وايقاف احد الاشخاص الذي لايمتلك روح المواطنة الصالحة وهو يقوم بدفن التكسية الحجرية مع دفن جزء من مقطع النهر وضمه الى قطعة الارض التي يمتلكها لغرض التوسع على حساب المحرمات المتمثلة بالتكسية مع مقطع النهر وهذا تجاوز أخر قد تم تسجيلة “.

وبحسب البيان فإنه تم “اتخاذ الاجراءات السريعة الرادعة بحقه قبل ان يكون له مقلدين من باقي البنايات متخذين من عدم محاسبتهم عذرا للتجاوزات في المستقبل قامت ملاكاتنا بحجز الحفارة وابلاغ دائرة بلدية الاعظمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ومسكهم بالجرم المشهود”، مبينة ان “مكان التجاوز في الاعظمية منطقة السفينة مقابل عبد المحسن الكاظمي”.

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