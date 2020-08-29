2020/08/29 | 13:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت (4146) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 416

بغداد / الكرخ 592

مدينة الطب 101

النجف الأشرف 195

السليمانية 59

أربيل 294

دهوك 229

كربلاء 377

كركوك 114

ديالى 157

واسط 252

البصرة 571

ميسان 119

بابل 110

الديوانية 54

ذي قار 218

الأنبار 64

المثنى 107

نينوى 98

صلاح الدين 19

- الإصابات الجديدة: 3834 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 403

بغداد الكرخ 242

مدينة الطب 113

النجف 291

السليمانية 126

أربيل 195

دهوك 41

كربلاء 250

كركوك 135

ديالى 113

واسط 307

البصرة 277

ميسان 138

بابل 150

الديوانية 135

ذي قار 266

الأنبار 50

المثنى 239

نينوى 350

صلاح الدين 13

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 12

دهوك 3

كربلاء 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 4

البصرة 7

ميسان 6

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 7

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 1

مجموع حالات الشفاء: 169020 (نسبة الشفاء 74.3 %)

مجموع الإصابات: 227446

الحالات الكلية تحت العلاج : 51535

الراقدون في العناية المركزة: 579

مجموع الوفيات: 6891

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم السبت: 3834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 4146 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم السبت: 3834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 4146 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).