الموقف الوبائي اليوم السبت: 3834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 4146 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم السبت: 3834 إصابة جديدة ووفاة 77 حالة وشفاء 4146 مصاباً
2020/08/29 | 13:54 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت (4146) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   416

بغداد / الكرخ      592

مدينة الطب        101

النجف الأشرف    195

السليمانية           59   

أربيل                294 

دهوك              229                     

كربلاء             377

كركوك             114

ديالى               157

واسط              252           

البصرة             571

ميسان               119

بابل                 110  

الديوانية             54 

ذي قار              218

الأنبار               64

المثنى               107     

نينوى                98 

صلاح الدين         19               

    

 

- الإصابات الجديدة: 3834 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   403

بغداد الكرخ     242

مدينة الطب      113

النجف            291

السليمانية         126       

أربيل            195

دهوك             41               

كربلاء         250

كركوك        135  

ديالى          113

واسط         307

البصرة       277

ميسان        138 

بابل           150 

الديوانية      135   

ذي قار        266

الأنبار          50

المثنى          239

نينوى          350 

صلاح الدين    13  

 

 

- الوفيات   77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        1 

مدينة الطب        2 

النجف             1                     

السليمانية        10

   أربيل          12 

دهوك            3                  

كربلاء           1

كركوك         1

ديالى           1  

واسط           4 

البصرة        7 

ميسان           6    

بابل            9 

الديوانية        1 

ذي قار         7    

المثنى          3          

نينوى           1   

           صلاح الدين     1 

  

            

مجموع حالات الشفاء:  169020 (نسبة الشفاء 74.3  %)                       

مجموع الإصابات:   227446                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     51535                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      579                                            

مجموع الوفيات:   6891

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