الموقف الوبائي اليومي.. ارتفاع حصيلة حالات الشفاء مقارنة بالإصابات

2020/08/29 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، حيث تم تسجيل أكثر من 3800 إصابة جديدة في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 29 آب 2020، انه تم فحص ( 19635) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 ).

وأضاف البيان أن وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 416

بغداد / الكرخ 592

مدينة الطب 101

النجف 195

السليمانية 59

أربيل 294

دهوك 229

كربلاء 377

كركوك 114

ديالى 157

واسط 252

البصرة 571

ميسان 119

بابل 110

الديوانية 54

ذي قار 218

الأنبار 64

المثنى 107

نينوى 98

صلاح الدين 19

- الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 403

بغداد الكرخ 242

مدينة الطب 113

النجف 291

السليمانية 126

أربيل 195

دهوك 41

كربلاء 250

كركوك 135

ديالى 113

واسط 307

البصرة 277

ميسان 138

بابل 150

الديوانية 135

ذي قار 266

الأنبار 50

المثنى 239

نينوى 350

صلاح الدين 13

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 12

دهوك 3

كربلاء 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 4

البصرة 7

ميسان 6

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 7

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)

مجموع الاصابات : 227446

الحالات الكلية تحت العلاج : 51535

الراقدون في العناية المركزة: 579

مجموع الوفيات: 6891

ر.إ

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