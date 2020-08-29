اكتشاف جديد سيغير المعادلة.. الاختبار الإيجابي لا يعني أنك مصاب بالفيروس

2020/08/29 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر كبار خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية عن قلقهم من اختبارات فيروس كورونا المستجد الحالية والتي تشخص أعداد هائلة من المصابين قد يحملون كميات ضئيلة جدا من الفيروس لا تشكل خطرا ولا يعدي حاملها آخرين.

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