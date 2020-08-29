الموقف الوبائي: حصيلة الإصابات ترتفع إلى أكثر من 227 ألفًا

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "تم فحص (19635) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1567133)".
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 416
بغداد / الكرخ 592
مدينة الطب 101
النجف الأشرف 195
السليمانية 59
أربيل 294
دهوك 229
كربلاء 377
كركوك 114
ديالى 157
واسط 252
البصرة 571
ميسان 119
بابل 110
الديوانية 54
ذي قار 218
الأنبار 64
المثنى 107
نينوى 98
صلاح الدين 19
- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3834 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 403
بغداد الكرخ 242
مدينة الطب 113
النجف 291
السليمانية 126
أربيل 195
دهوك 41
كربلاء 250
كركوك 135
ديالى 113
واسط 307
البصرة 277
ميسان 138
بابل 150
الديوانية 135
ذي قار 266
الأنبار 50
المثنى 239
نينوى 350
صلاح الدين 13
- الوفيات 77 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 10
أربيل 12
دهوك 3
كربلاء 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 4
البصرة 7
ميسان 6
بابل 9
الديوانية 1
ذي قار 7
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء: 169020 (نسبة الشفاء 74.3 %)
مجموع الإصابات : 227446
الحالات الكلية تحت العلاج : 51535
الراقدون في العناية المركزة: 579
مجموع الوفيات: 6891". اقرأ/ي أيضًا:
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