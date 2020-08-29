سمير اللإسكندراني … خالدٌ كما تعاويذ الفراعنة - فاطمة ناعوت

2020/08/29 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت هذا واحدٌ من أصعب المقالات في حياتي.



عسيرٌ للغاية أن أكتبَ عمّن أحبُّ بصيغة الماضي: (كان).



اعتدتُ أن أعلنَ لمن أحبُّ عن حبي له في حياته، وليس كمقال تأبين بعد رحيله، كما تفعل الدولُ التي أحيانًا تنسى رموزَها ولا تتذكرها إلا بعد غيابهم.



وماذا يُفيدُ الماجدُ أن تُذكَر أمجادُه بعد موته؟ التكريم في الحياة هو التكريم.



حين أعلنتُ، قبل أعوام كثيرة، النجمَ سمير الإسكندراني أبًا روحيًّا لصالوني الشهري، ......





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