نهاية العصر البرونزي في الشرق القديم (3) - محمود الصباغ

2020/08/29 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ الفصل التاسع: مقدمة في التفسير العسكري لكارثة العصر البرونزي المتأخرأدّى, باعتقادي, اكتشافنا-في مواقع مختلفة تعود للعصر البرونزي المتأخر- لسلاح جديد بدّل من طبيعة الحروب في تلك الفترة إلى إمكانية تفسير الكارثة التي وقعت بسهولة.



وقد مكّن هذا الاختراع من امتلاك " البرابرة" بصورة مفاجئة وملفتة للنظر ميزة عسكرية منحتهم التفوق على الممالك الحضارية الراسخة في شرق المتوسط.



وسوف نلاحظ أن ممالك العصر ا ......





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