2020/08/29 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة جنديين بانفجار ناسفة جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة جنديين بانفجار ناسفة جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).