مورينو.. الصفقة الأغلى في تأريخ ليدز يونايتد

2020/08/29 | 14:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعةأصبح اللاعب الإسباني روديغو مورينو المنتقل حديثاً من نادي فالنسيا إلى ليدز يونايتد هو الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأعلن ليدز الذي يقوده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، رسمياً تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقد رودريجو مع النادي الإنجليزي حتى عام 2024.

ولعب المهاجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا بصفوف سلتا فيغو وريال مدريد في مراحل الناشئين، قبل أن يلتقطه بنفيكا البرتغالي ليبدأ مشواره الاحترافي بصفوفه، وهو المشوار الذي شهد تجربة إنجليزية، عندما لعب معاراً بصفوف بولتون واندررز في موسم 2010/2011.

وكانت تقارير بريطانية عديدة أكدت أن ليدز أنهى التفاصيل المتعلقة بصفقة التعاقد مع رودريجو يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يعلن النادي رسميًا اليوم السبت أن مهاجمه الجديد تجاوز الكشف الطبي، ووقع عقود انضمامه للنادي.

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