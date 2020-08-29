وزارة الهجرة تؤكد استمرار صرف منحة 1.5 مليون دينار للنازحين العائدين

2020/08/29 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل استمرار أزمة النازحين ومعاناتهم، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين التزامها بصرف منحة المليون ونصف المليون دينار للنازحين العائدين إلى مناطقهم.

الوزارة أكدت في بيان أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على عودة النازحين نتيجة الإجراءات الوقائية، مبينة أن الوزارة ملتزمة بصرف منحة المليون ونصف المليون دينار وهو بحد ذاته كان تحديا لأن المبلغ لم يتم تأمينه كتخصيص مالي للعائدين.

وأشار البيان إلى فتح مسارات عدة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة بناء الدور التي تضررت بالعمليات العسكرية أو الإرهابية، حيث تمت المباشرة بالعمل على تأهيل ثلاثمئة دار كمرحلة أولى في محافظة الانبار، إضافة إلى عودة مئة أسرة ضمن مشروع التأهيل في محافظة نينوى من مخيمات السلامية الى مناطقها.

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