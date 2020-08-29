المونيتور ينشر تقريرا عن علاقة إيران بالكاظمي بعد تحركاته تجاه واشنطن والعالم العربي

2020/08/29 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تساءلت تقارير صحفية عن مدى استمرار دعم إيران لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تحركاته تجاه الولايات المتحدة والعالم العربي.

موقع المونيتور الاخباري أجرى لقاءا خاصا مع السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي بهذا الخصوص، حيث أكد مسجدي أن طبيعة العلاقة بين إيران والعراق ثابتة بغض النظر عن الحكومة.



مبينا ان علاقات البلدين متشابكة في مجالات مختلفة بحيث لا يمكن لأية حكومة تجاهلها.

ورداً على سؤال حول استعداد العراق لربط شبكته الكهربائية بدول الخليج، قال مسجدي إن إيران ليس لديها مانع من توسيع العراق لعلاقاته مع العالم العربي.



لكنه اعتبر ان اي بلد آخر لا يمكنه تزويد العراق بنفس نوعية الكهرباء التي توفرها إيران.

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