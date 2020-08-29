انخفاض باعداد الاصابات اليومية بكورونا في ايران

2020/08/29 | 14:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 371816 والمتعافين 319847 والمتوفين 21359 شخصا.





وقالت لاري اليوم السبت في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1905 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 371816 من ضمنهم 3791 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 319847 فيما تم تسجيل 110 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 21359 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 3 ملايين و 184 الفا و 857 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

محمد المرسومي

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