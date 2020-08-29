الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر مخدرات في النجف

2020/08/29 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، القاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة النجف الاشرف.

وذكر الجاهز في بيان تلقته “تقدم” انه “بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد احد كبار تجار المخدرات في محافظة النجف الاشرف؛ وجه عبد الغني الاسدي بالتحري ومقاطعة المعلومات، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة بعد التأكد من نتائج البحث الميداني واستحصال الاوامر القضائية من القاء القبض على شخص بحوزته (2 كغم) من مادة الكرستال علاوة على كمية من مادة الحشيشة فضلا عن بندقية كلاشنكوف في عملية نوعية اتسمت بالدقة والحرفية”.

وأوضح “تم تدوين اقواله اصولياً وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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