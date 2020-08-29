خلال 2020.. الحشد الشعبي يطيح بأكثر من 100 ارهابي في 3 محافظات عراقية

2020/08/29 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، عن اعتقال اكثر من 100 ارهابي في 3 محافظات خلال العام الجاري.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا محوريا وفعالا في تعقب الخلايا والشبكات الارهابية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونجحت من اعتقال اكثر من 100 ارهابي بينهم قيادات بارزة في عصابات داعش خلال العام الجاري 2020″.واضاف الحسيني،ان “اعتقال هولاء يمثل ضربة موجعة لداعش الارهابي كونهم ادوات لاجندته المتطرفة التي يحاول من خلالها العبث بالامن والاستقرار لافتا الى ان جميع المعتقلين تم تسليمهم للجهات المختصة للنظر في ملفاتهم واحالتها للقضاء العراقي العادل لاصدار القرارات العادلة بحقهم”.واشار الحسيني الى ان “استخبارات الحشد الشعبي تنشط بقوة في قواطع مختلفة واسهمت في درء مخاطر الارهاب عن الاهالي خاصة احباطها عمليات اجرامية كانت في وضع التنفيذ الفعلي”.



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