خلية ازمة الانبار تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات الجديدة المسجلة بكورونا

2020/08/29 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في محافظة الانبار احمد الراشد ، السبت ، عن التوزيع الجغرافي لإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في الانبار .وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 50 حالة حيث توزعت الاصابات على قضاء الفلوجة 16 اصابة جديدة و7 اصابات في قضاء الرمادي و 9 اصابات في قضاء هيت”.واضاف ان” قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي سجل 6 اصابات جديدة، فيما سجل قضاء الكرمة 4 اصابات جديدة بفيروس المرض و 6 اصابات في قضاء راوه واصابتين في قضاء عنه غربي الانبار”.



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