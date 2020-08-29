تقارير أميركية: شراء العراق للطائرات الروسية الشبحية خيار مكلف غير مبرر

2020/08/29 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت تقارير أميركية ان سعي العراق لشراء مقاتلات “سو سبعة وخمسين” الروسية الشبحية، قد يكون خيارا غير عملي، لأسباب اقتصادية وأخرى تقنية عسكرية.

وأشار تقرير لمجلة “فوربس” الأميركية، الى ان الأمر سيكون محل تساؤل لاعتبارات اقتصادية وعسكرية، حيث ستضطر بغداد إلى شراء طائرات حديثة في وقت تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وانخفاضا في سعر النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل كبير، مبينا ان ذلك سيكون خيارا مكلفا غير مبرر بالنسبة للعراق.

وذكرت “فوربس” أن تلك المقاتلات لا تزال في طور النموذج الأولي، وسيستغرق الامر عدة سنوات أخرى قبل أن تدخل سلاح الجو الروسي بأعداد كبيرة، بينما ستستغرق عملية التصدير وقتا أطول.

وأكد التقرير الأميركي ان العراق سيواجه مشكلة أخرى تتعلق بالصيانةمع انعدام وجود فرق روسية تقنية ومستشارين، فضلا عن تدريب الطيارين العراقيين على هذه المقاتلات المعقدة.

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