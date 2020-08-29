القوات الامنية تعتمد تكتيكا جديدا بملاحقة “داعش” في صحراء الانبار

2020/08/29 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ، السبت، عن اعتماد تكتيك جديد للقوات الامنية في ملاحقة فلول بقايا “ داعش” في المناطق الصحراوية غربي الانبار .وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية اعتمدت تكتيكا جديدا في ملاحقة داعش في مناطق صحراء ناحية الرحالية غربي الانبار، من خلال شن عمليات استباقية على اماكن تواجدهم والاستعانة بأجهزة رصد حديثة لمهاجمتهم واستهدافهم قبل وصولهم الى القطعات الامنية وهذا تكتيك امني جديد للحد والقضاء على الهجمات الارهابية لبقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق الصحراوية”.واضاف ان “القوات الامنية فعلت الدور الاستخباري في المناطق الصحراوية للحصول على المعلومات الكافية عن تحركات مفارز داعش في المناطق ذات التضاريس المعقدة”.وأوضح العيساوي، أن “القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية وبشكل مستمرة على تلك المناطق لتجفيف منابع الإرهاب”، مؤكدا ان “القوات الامنية طهرت بالكامل مناطق صحراء النخيب “.



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