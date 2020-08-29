نقيب الاطباء يطالب الكاظمي بإدراج الاعتداء على الأطباء ضمن قانون مكافحة الإرهاب

2020/08/29 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نقيب الاطباء عبد الامير الشمري، رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة بإدراج الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

ووجه الشمري رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارتي الداخلية والصحة ومحافظ النجف وقائد شرطة المحافظة، أكد فيها أن الاطباء والكوادر الطبية جنود الخدمة الصحية والساتر الامامي بالدفاع عن المواطن في ظل واقع صحي صعب في السلم والحرب، مشيرا إلى أن الظلم الموجه إلى الاطباء والاعتداء عليهم وعدم تعيين الكثير منهم وصل مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وهو ما يتطلب وضع حلول جذرية لإنهاء مسلسل الاعتداءات والتجاوزات على هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

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