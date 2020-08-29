حريق كبير يلتهم سوق احمد اغا في كركوك

2020/08/29 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اندلع حريق كبير في وقت متاخر من ليلة، امس الجمعة، في سوق احمد اغا في مدينة كركوك، اسفر عن احتراق عدد من المحلات التجارية وموتيلين.

وذكر مراسل ان ار تي في كركوك، اليوم (29 اب 2020)، ان "سبب الحريق في سوق احمد اغا والذي يضم عددا من المحلات الموتيلات، يعود الى حصول تماس كهربائي، مؤكدا ان الحريق تسبب بخسائر مادية فقط دون وقوع ضحايا".





واضاف، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت متاخر من الليلة الماضية، لكن الحريق تسبب قي احتراق 10 محلات تجارية وموتيلين".

من جهته قال مدير اعلام الدفاع المدني في كركوك، ان بعض المحلات التجارية كانت تضم اسطوانات غاز، مما ولد مخاوف من انفجارها.

ا.ح

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