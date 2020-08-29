2020/08/29 | 14:30 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 29 أغسطس 2020 | 02:03 مساءً | عدد القراءات : 51

الكشف عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق قريبا

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مختار الموسوي، عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى العراق قريبا.

وقال في تصريح صحفي إن "الرئيس الفرنسي ماكرون يزور العاصمة بغداد الشهر المقبل، بعد تغيير موعد زيارته التي كان من المتفق أن يجريها قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي".

وأضاف الموسوي أن "الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق، على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء لأنه يوجد اتفاق ألماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية"، مشيرا الى انه "سيحمل معه ايضا ملف خاص عن حدود العراق مع دول الجوار وهي: سوريا وتركيا وإيران".

وتابع ان "الرئيس الفرنسي سيبحث ايضا المجالات الاقتصادية التي تركز على الطاقة

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