ميمي عل اعتاب الانضمام لفريق قطري جديد

2020/08/29 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف مصدر مقرب من مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي، اقتراب الأخير من الانضمام الى فريق قطري في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي السيلية القطري، وجد اتفاقاً مع الدحيل القطري من اجل نقل اللاعب مهند علي لصفوفه”.

وأوضح ان “السيلية تفاوض مع ميمي للاتفاق عل بنود العقد الذي سيكون اعارة لموسم واحد”، مشيراً الى أن “الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة”.

يذكر ان ميمي عاد من تجربة قصيرة مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي.



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