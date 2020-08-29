2020/08/29 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور والذي إقامته وكالة شؤون الشرطة، بحضور العديد من الضباط والمنتسبين.وقال الغانمي في كلمة له خلال المؤتمر، بحسب بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رجال وزارة الداخلية هم رجال القانون ويجب علينا أن نفرضه وان عمل شرطة المرور جزء من فرضه، وان وزارة الداخلية لابد أن تكون بيضاء اللون كزي رجل شرطة المرور لكي نكسب ثقة المواطنين، ومن المهم ان يكون شعارنا لا مكان للمفسدين بين الشرفاء”.ووجه الغانمي بـ”ضرورة تسهيل إنجاز جميع معاملات المواطنين وتذليل العقبات”، مؤكدا على ضرورة “حجز جميع العجلات المضللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات، مشدداً أيضاً انه لا مجاملة على حساب العراقيين”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يترأس المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يترأس المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).