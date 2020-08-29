الباحثون الاجتماعيون في بغداد يستنفرون لتوجيهات وزير العمل بإطلاق المسح الميداني

2020/08/29 | 14:33 - المصدر: وزارة العمل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنفـر الباحثون الاجتماعيون لتوجيه وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور عادل الركابي المتضمن إطلاق المسح الميداني ابتداءً من يوم الاربعاء الماضي وانطلاقاً من حرص الوزارة الداعم للأسر الفقيرة وضرورة حسم ملف الاسر المتقدمة للشمول براتب الاعانة الاجتماعية منذ عام 2016 بصورة نهائية، قام باحثو اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد بزيارة الأسر المتقدمة للشمول التي لم يزرها الباحث الاجتماعي من مختلف مناطق بغداد وذلك لملء استمارة بيانات الشمول تمهيداً لإرسال البيانات والمعلومات المسجلة إلى وزارة التخطيط.

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