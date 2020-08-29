"سيتي كلوب" تتيح لزبنائها خدمة ضمان في مواجهة كورونا .. عبد المجيد رشيدي‎

2020/08/29 | 14:37 - المصدر: سيتي كلوب

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مجموعة سيتي كلوب، المتخصصة في الرياضة، خدمة ضمان الاشتراك، حيث يتيح هذا الضمان للزبناء اشتراك مضمون كيفكما كانت فترة الإغلاق المؤقت لسيتي كلوب، كما يمكن للأشخاص المصابين بكوفيد 19، الذين لم يعد بإمكانهم الولوج إلى النادي من استرداد اشتراكهم بشكل كلي .

وباء كوفيد 19 المنتشر في جميع أنحاء العالم، يذكرنا كل يوم بمدى أهمية العناية بالصحة والجسم، ومع ذلك فالكل يعلم أن كورونا لا تعتبر المرض الوحيد الموجود، بل نجد على رأس القائمة أمراض القلب، والأوعية الدموية، والكوليسترول، والسمنة، ومرض السكري، والتعب المزمن، إضافة إلى مجموعة من الأمراض الأخرى المختلفة، وتعتبر الرياضة علمياً وعالمياً واحدة من أبسط وأنجع الوسائل للحماية من كل هذه الأمراض أو التقليل من انتشارها أو تطورها على الأقل، فرغم أن الرعاية من اختصاص العاملين في القطاع الصحي بالدرجة الأولى، فإن الوقاية هي مسؤولية من خلال احترام الإجراءات الاحترازية الموصى بها، ولكنها أيضًا مسألة فردية متعلقة باعتماد أسلوب حياة صحي.

وابتداء من 26 غشت الجاري، يتعهد سيتي كلوب، بالعمل اتجاه مشتركيه في مجالات، تعزيز الدفاعات المناعية، واكتشاف مجددا أن الرياضة هي الصحة من خلال إطلاق ضمان اللياقة البدنية كوفيد-19، الذي يتكون من التزامين هما : في حال إغلاق الأندية يتعهد سيتي كلوب، بتمديد الاشتراك لمدة تعادل مدة الإغلاق، كذلك إذا أصيب أحد المشتركين بفيروس كوفيد-19، خارج أو داخل نوادي المجموعة، فإن سيتي كلوب، يتعهد بتعويض اشتراكه، هذا الضمان يتم تقديمه للأعضاء الحاليين والاشتراكات الجديدة، والذي يتم اقتراحه بسعر 450 درهم لأي تسجيل جديد، كما سيكون متاحا حتى 30 شتنبر المقبل.

كما يلتزم سيتي كلوب، بالحفاظ على شروط النظافة الصارمة في جميع أنديته بروتوكولات، مدعمة لضمان ممارسة رياضية هادئة وآمنة لمشتركيه، مع التقيد الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي، وجميع الإجراءات الصحية اللازمة، من ضمان صحة ونظافة أماكن العمل لحماية العاملين والمشتركين، وقياس درجة الحرارة عن بعد لأي شخص يرغب في دخول نوادي المجموعة، كذلك وضع تعليمات السلامة عند مدخل كل ناد، وتنظيف وتطهير جميع النوادي بالمنتجات المناسبة الموصى بها من لدن الجهات الصحية.

ستعمل مجموعة سيتي كلوب، على التنظيف المنتظم والمتكرر لجميع الأسطح الملامسة لليدين (مقابض الأبواب، السلالم، الحوض..)، هذا الأمر ينطبق كذلك على المعدات الرياضية والأماكن المشتركة كغرف تغيير الملابس، والمراحيض، والممرات .

تهدف مجموعة سيتي كلوب، من خلال جميع هذه الإجراءات الوقائية إلى حماية مشتركيها، إلى أن تتموقع كفاعل رئيسي في مجال الرياضة الصحية، وباعتباره شريك في الصحة واللياقة البدنية، لم ينس سيتي كلوب، المتواجدين في الصفوف الأمامية الذين يحاربون الوباء ويسهرون على راحة المواطنين وحمايتهم، فقد قررت مجموعة سيتي كلوب، في الأيام القادمة تقديم 1000 اشتراك للأطقم التمريضية، و 1000 اشتراك للشرطة والدرك، و 1000 اشتراك لمسؤولي السلطة المحلية، حيث تسعى سيتي كلوب، من خلال هاته المساهمة، أن تجلب كل عضوية لمدة 6 أشهر، القليل من الراحة والتحفيز لهؤلاء الجنود الساهرين على راحتنا والكثير من الامتنان للجميع.

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