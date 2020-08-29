واشنطن تستحوذ على مواقع إلكترونية مرتبطة بشحنة نفط إيرانية مصادرة

2020/08/29 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة صادرت ثلاثة مواقع إلكترونية تابعة لشركات إيرانية متورطة في عملية شحن وقود صادرتها واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت متوجهة لفنزويلا.

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