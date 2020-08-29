استخبارات الداخلية: القبض على 3 إرهابيين في بغداد أحدهم هارب من سجن بوكا

2020/08/29 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في عمليتين أمنيتين منفصلتين بالعاصمة بغداد.

واوضحت الوكالة في بيان، ان العملية الأولى والتي أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين، من خلال تنسيق بين مديريتي استخبارات الانبار وبغداد، تمت في منطقتي الدورة والتاجي بأطراف العاصمة بغداد، مبينة ان الإرهابيين الملقى القبض عليهما كانا يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وأشار البيان الى القبض على إرهابي ثالث في منطقة حي الجهاد ببغداد أيضاً، مضيفا ان المتهم هارب من سجن بوكا، ومطلوب أمنيا لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.

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