2020/08/29 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين، السبت، توزيع رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية ببغداد والمحافظات عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( مقر الوزارة – الأدلة الجنائية – المعهد العالي- الرد السريع-شرطة ميسان- مكتب المعلومات المركزية- حرس الحدود- وكالة الاستخبارات-جوازات ميسان-شرطة بغداد-شرطة بابل-مرور ميسان -شؤون الجنسية-احوال بغداد الرصافة – شرطة النجدة بغداد-احوال ميسان)".

وأضاف البيان أنه "بإمكان المنتسبين التوجه الى استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن صرف رواتب منتسبي الداخلية إلكترونياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن صرف رواتب منتسبي الداخلية إلكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).