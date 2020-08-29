جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر مخدرات في النجف

2020/08/29 | 15:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن جهاز الأمن الوطني القاء القبض على تاجر مخدرات في النجف.وقال الجهاز في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت “بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد احد كبار تجار المخدرات في محافظة النجف، وجه عبد الغني الاسدي بالتحري ومقاطعة المعلومات”.واضاف “تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة بعد التاكد من نتائج البحث […]

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