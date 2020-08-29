2020/08/29 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -أعلنت وزارة الموارد المائية عن اتخاذ إجراءات “رادعة” بحق شخص نفذ “تجاوزاً فريداً من نوعه” على ضفاف نهر دجلة في بغداد.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) إن “أحد الأشخاص الذي لا يمتلك روح المواطنة الصالحة قام صباح هذا اليوم السبت، بأعمال تهديم إحدى البنايات في منطقة الأعظمية وعلى ضفاف النهر، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة : تردع شخص نفذ “تجاوزاً فريداً من نوعه” على ضفاف نهر دجلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة : تردع شخص نفذ “تجاوزاً فريداً من نوعه” على ضفاف نهر دجلة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).