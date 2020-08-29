رئيس فيس بوك يتحدث عن “خطأ” ارتكبه الموقع يخص “جماعة مسلحة”

2020/08/29 | 15:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قال رئيس شركة فيس بوك إن موقعه ارتكب خطأ تشغيلياً إذ لم يتحرك بشكل سريع لحذف صفحة جماعة مسلحة في ويسكونون الأميركية.

وأشار زوكربرج في رسالة مصورة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك إلى إن الشركة تلقت شكاوى من عدة أشخاص بشأن منشور صفحة حرس كينوشا، حسب ما نقلته رويترز.

وأضاف: ”لم يلحظ المتعاقدون والمراجعون الذين حولت لهم الشكاوى الأولية الأمر، ومع المراجعة الثانية على نحو أكثر حساسية خلص الفريق المسؤول عن المنظمات الخطيرة إلى أن هذا (المنشور) ينتهك السياسات وحذفنا الصفحة“.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حذفت صفحة تحمل اسم حرس كينوشا وحدثا أطلقته الصفحة تحت عنوان “مواطنون مسلحون لحماية أرواحنا وممتلكاتنا“ نظرا لانتهاكها سياسة الشركة بشأن ”المنظمات المسلحة”.

جاء تحرك فيسبوك بعد مقتل شخصين بالرصاص خلال احتجاجات في المدينة مساء الثلاثاء في ثالث ليلة من الاضطرابات التي أعقبت إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود يدعى جيكوب بليك مما تركه بلا حراك.

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