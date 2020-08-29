2020/08/29 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/المركز الخبري الوطني- افادت مديرية شرطة النجف، اليوم السبت، بالقبض على متهم بقتل شقيقته بسبب خلاف عائلي .وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني “، نسخة منه: انه بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظةهناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف: اعتقال متهم بقتل شقيقته بسبب خلاف عائلي المركز الخبري الوطني.

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